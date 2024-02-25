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رمضان 2024.. نرمين الفقي تنشر صورا من كواليس «مسلسل محارب»

كتب:

ياسمين محمود
05:33 ص | الأحد 25 فبراير 2024
نرمين الفقي

نرمين الفقي

كشفت الفنانة نرمين الفقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن صور من كواليس دورها في مسلسل محارب المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشرت نرمين الفقي صورا من كواليس التصوير معلقة: «استعداد للتصوير والماكير هيثم دهب مسلسل محارب».

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم حسن الرداد،أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.

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