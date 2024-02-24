رمضان 2024.. نور محمود: شخصيتي في مسلسل محارب ضابط حازم

يشارك الفنان نور محمود، في الموسم الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل «محارب»، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل دور نور محمود بمسلسل «محارب»:

وأوضح نور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تحمس للمسلسل لأن الورق مختلفًا، وهو من كتابة المؤلف محمد سيد بشير، إلى جانب المخرجة شيرين عادل، لافتًا إلى أنّ تيمة المسلسل شعبية ولكن بشكل مختلف.

وأضاف الفنان «محمود» أنه يجسد شخصية ضابط يدعي رشيد البغدادي، ولديه تفاصيل ثرية إنسانيًا ومختلفة في كيفية تعامله، وتصرفاته وحازمة للغاية، وليس فقط مهام الضابط المعتادة.

أبطال مسلسل محارب:

مسلسل «محارب» من بطولة حسن الرداد، نرمين الفقي، منة فضالي، سلوي عثمان، نور محمود، أحمد زاهر، محمود ياسين جونيور، تامر عبدالمنعم، محمود الليثي، كريم العمري، وآخرين، من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد سيد بشير.