رمضان 2024.. مسلسل محارب يجمع ملك زاهر ووالدها للمرة الثانية في الدراما

تشارك الفنانة الشابة ملك زاهر، في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال عمل درامي يجمعها مع والدها الفنان أحمد زاهر، وتعد المرة الثانية التي يلتقي فيها الثنائي معًا على شاشة التليفزيون، كما سبق وجمعتهما شاشة السينما في عدد من الأفلام.

أبرز الأعمال التي جمعت ملك زاهر ووالدها:

ونستعرض أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية التي جمعت بين الفنان أحمد زاهر وابنته ملك زاهر، وذلك من خلال السطور التالية:

مسلسل محارب:

تشارك ملك زاهر والدها الفنان أحمد زاهر هذا العام، في مسلسل محارب، والذي يتم طرحه في رمضان 2024، وتجسد من خلاله شخصية تُدعى راندا تعمل «انفلونسر» كما أنها تجسد شخصية مختلفة هذا العام، وهي فتاة شريرة.

ويشارك في بطولة المسلسل حسن الرداد، وناهد السباعي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

مسلسل لؤلؤ:

ويعتبر مسلسل لؤلؤ من أول الأعمال التي جمعت ملك زاهر بوالدها، إذ جسدت من خلاله شخصية تُدعى منة، وكانت ابنة الفنان أحمد زاهر أيضًا في العمل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ومن أبطاله مي عمر، وأحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وإخراج محمد عبدالسلام.

فيلم فارس 2022:

وقدمت ملك زاهر فيلم فارس إلى جانب والدها عام 2022 والذي تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، وأبطاله أحمد زاهر، وحسين فهمي، وإيمان العاصي، وتأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

فيلم كابتن هيما 2008:

ويعتبر فيلم كابتن هيما، من أول الأعمال التي تشارك فيها «ملك»، إذ ظهرت في أحد المشاهد بشخصية الطفلة التي تذهب إلى المدرسة، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، ومن أبطاله تامر حسني، وزينة، وأحمد زاهر، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج نصر محروس.