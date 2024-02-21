آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية.. باقِ ساعات

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى تبقي أقل من 48 ساعة فقط قبل غلق باب التسجيل ومن ثم تقديم الاستمارة للمدارس.

وأشارت إلى ضرورة التقديم وتسجيل البيانات في أسرع وقت، وملء الاستمارة الإلكترونية كاملة، قبل غلق الباب غدًا، 22 فبراير.

رابط استمارة الثانوية الإلكترونية بالمحافظات

وأوضحت أنه يجب على الطلاب، اتباع عدد من الخطوات من أجل التسجيل في الاستمارة الإلكترونية، كالآتي:

- الدخول علي رابط الاستمارات الإلكترونية من هنا.

- اختيار استمارة الثانوية العامة.

- إدخال البريد الالكتروني.

- إدخال الرقم السري.

- في حالة عدم وجود بريد، يجب على الطالب إنشاء بريد خاص به على الموقعن وإعادة الخطوات من البداية بعد التسجيل.

- كتابة البيانات المطلوبة من الطالب.

- إدخال وظيفة ولي الأمر.

- التأكد من صحة البيانات المذكورة.

- التأكد من الشعبة المختارة من الطالب سواء علمي علوم أو رياضة أو أدبي.

- إدخال صورة خاصة بالطالب.

- إدخال صورة دفع رسوم الاستمارة.

- الضغط على حفظ وطباعة.

أوراق التقديم في استمارة الثانوية بالمدارس

- الاستمارة الإلكترونية

- صورة شهادة الميلاد للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب إن كان استخرجها

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب

- إحضار 4 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب بالكامل

- إيصال دفع مصاريف المدرسة في البريد المصري وصور منه

- إيصال دفع رسوم الاستمارة الإلكترونية

- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات بـ10 جنيهات

- 2 طابع مهن تعليمية بجنيهين.