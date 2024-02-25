«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في قرية الجفيرة لمدة يومين

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية في قرية الجفيرة النائية بصحراء مطروح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية الكشف والعلاج في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم خدمات طبية لسكان المناطق الصحراوية وصرف العلاج اللازم لهم والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

الكشف والعلاج بالمجان

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن القافلة الطبية تقدم الكشف الطبي وتصرف الأدوية بالمجان لجميع المرضى، وتستمر على مدار يومي 26 و27 فبراير الجاري، في ظل جهود الدولة المستمرة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وجميع متطلباتهم الصحية، والعمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات الصحية على وجه الخصوص والعمل على راحة المواطنين.

تخصصات طبية في القافلة

وأضاف وكيل صحة مطروح، أن القافلة يجري تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات منها الأطفال، وأمراض الباطنة والجراحة، الأسنان، وأمراض النساء والتوليد، بالإضافة إلى لقاءات التثقيف الصحي من خلال نخبة من أمهر الأطباء المتخصصين، وكذلك تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لتنظيم ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء فئة من المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم عبر القافلة.