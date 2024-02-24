الكشف على 1672 حالة خلال قافلة طبية في ملوي بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

توقيع الكشف الطبي على 1672 حالة

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية بقرية هور بمركز ملوي خلال يومي 20 و21 من فبراير الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1672 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 306 حالات جراحة و353 حالة أطفال و389 باطنة و71 نساء، و115 أسنان، و178 جلدية، و213 أنف وأذن، و47 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 179 تحليلا متنوعا و9 حالات موجات صوتية و8 حالات أشعة عادية، و97 كشف مبكر للضغط والسكر، 18 حالة خلع أسنان، وتحويل 19 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ156 مترددا.