11 حالة تستحق الحصول على معاش العجز من «التأمينات».. اعرف قيمته

قدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر معاشات للمُستحقين في كل من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في حالات محددة، منها «العجز» إذ يسري صرف المعاش للمُؤمن عليه في حالة ثبوت عجزه عن العمل بشكل كامل ودائم، ما يمنعه من ممارسة وظيفته أو أي عمل آخر.

إعانة عجز تقدر بنسبة 20%

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن المادة 140 من القانون نصت على: «يستحق صاحب معاش العجز الكامل، والولد العاجز عن الكسب سواء كان ابنًا أو بنتًا متى بلغ سن اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية».

والحالات التي تستحق إعانة العجز، هي:

- فقد البصر كليا.

- فقد الذراعين.

- بتر الذراع الأيمن إلى الكتف بنسبة العجز 80%.

- بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع بنسبة 75%.

- بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65%.

- بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70%.

- بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65%.

- بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55%.

- فقد الطرفين السفليين.

- الشلل الرباعي الكامل.

- شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.

- الشلل النصفي التام المقعد عن الحركة.

- المرض العقلي.

- هبوط القلب المزمن الشديد.

- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلي التي تقعد عن الحركة.

- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.

- الحالات الأخرى التي تقرر الهيئة المعنية بالتأمين الصحي حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أو من ينيبه.