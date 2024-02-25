تبدأ غدا.. 4 أيام مستحب صيامها في شعبان بعد الأيام البيض (فيديو)

«شعبان» هو شهر مبارك يسبق شهر رمضان، وله مكانة عظيمة في الإسلام، ويُعد صيام بعض أيامه من الأعمال الصالحة التي ينال المسلم من خلالها أجرًا عظيمًا من الله تعالى.

ومن فضائل صيام شهر شعبان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم له، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أكثر من غيره من الشهور، فقد روت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان».

صيام أيام شعبان

وهناك 4 أيام يُسن صيامها في شعبان بعد الأيام البيض تبدأ غدا، وفي ليالي شعبان ترفع الأعمال إلى الله تعالى حيث يرفع الله تعالى الأعمال في شهر شعبان، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم».

الأيام البيض

أما الأيام الأربعة التي يفضل صيامها فيما تبقى من شهر شعبان 1445، فهي:

- الاثنين 16 شعبان الموافق 26 فبراير 2024.

- الخميس 19 شعبان الموافق 29 فبراير 2024.

- الاثنين 23 شعبان الموافق 4 مارس 2024.

- الخميس 26 شعبان الموافق 7 مارس 2024.

حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان

وفيما يتعلق بـ صيام النصف الثاني من شعبان، أوضحت دار الإفتاء، أن الفقهاء اختلفوا في هذا الأمر، ما بين من تعود على صيام الاثنين والخميس فله أن يصوم في النصف الثاني من شعبان، ومن لم يتعود على صيام الاثنين والخميس فاختلف الفقهاء في جواز صيامهم خلال نصف شهر شعبان الثاني، وهو ما يوضحه الفيديو الآتي: