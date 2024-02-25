الاستغفار 100 مرة والصلاة على النبي.. أعمال مستحبة في ليلة النصف من شعبان

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، عن أعمال مستحبة في منتصف ليلة النصف من شعبان، وهي الاستغفار 100 مرة على الأقل، والصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1000 مرة أو على الأقل 100 مرة بالصيغ الجامعة، وقراءة أحب جزء من القرآن العظيم إلى قلبك أو سورة يس، وانوِ التوسعة على عيالك وأهلك وأحبابك في هذه السنة.

أعمال قبل ليلة النصف من شعبان

كما كشف «الورداني»، عن 4 أعمال لفعلها بعد منتصف ليلة النصف من شعبان، العمل الأول هو التوبة من كل الذنوب، والترديد 10 مرات: «اللهم إني أشهدك أني تبت من ذنوبي كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وأتوب إليك من ذنوب مجاهرتي وتستُّري، وأتوب إليك من ذنوب غفلاتي وشهواتي، وأتوب إليك من ذنوب حجبت بصيرتي بجناياتي، فاللهم تقبل توبتي واغسل قلبي واكتبه في ديوان من أحببت يا تواب يا عفو يا كريم».

العمل الثاني هو مناجاة التلطف، حيث يناجِ المؤمن مولاه بهذه المناجاة 10 مرات: «اللهم إنك تنظر إلى قلبي وأنت اللطيف بحالي أسألك وأنت تتجلى بجمالك على عبادك أن تمدني بنظرة منك تمحو كل ما في قلبي من غل أو حقد أو حسد لأحد من عبادك وأن تجعل لطفك هو الباب المفتوح بيني وبين خلقك، وأن تملأ قلبي سكينة وطمأنينة وجمالًا، وأن تكتب قلبي في قلوب الراضين، وأن تُدخِل قلبي في كنف حنانك وحفظك وودادك».

قيام الليل والوتر من أعمال تستحب في هذه الليلة

وأوضح «الورداني»، أن العمل الثالث هو قيام الليل والوتر بإقبال المولود الجديد، والعمل الرابع الدعاء بانكسار متذكرًا عظيم نعمه سبحانه.

كما نصح بترديد سباعية الرجاء 10 مرات إن لم تكن تحفظ شيئًا من الدعاء، فإنها مٌجربة: «يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي، يا سندي فك قيدي وعجِّل لي وصلي، يا أماني ثبِّت جناني وأزِل عني وهمي، يا مددي أنت سعدي فأدِمْنِي بقربك، يا مرادي اشرح فؤادي وفرِّج كروبي، يا وليِّي حقِّقني بذُلِّي وجمِّل لي حالي، يا مَن تسمعني عليك اجمعني وأحيني بجمالك».