سعر الدولار اليوم السبت 24-2-2024.. ارتباك وانهيار في السوق السوداء

صفقة الحكومة الكبرى كانت بمثابة حجرًا أُلقي في السوق السوداء ما جعلها تفقد السيطرة على سعر الدولار اليوم السبت 24-2-2024 وسجل أدنى مستوى له 48 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل إعلان الحكومة عن الصفقة الاستثمارية الكبرى لتنمية رأس الحكمة في الساحل الشمالي.

وتشهد السوق السوداء اليوم السبت 24-2-2024 حالة من الارتباك منذ أن أعلنت الحكومة عن الصفقة الكبرى للاستثمار المباشر مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار كمقدم، بالإضافة إلى 150 مليار دولار استثمارات أخرى خاصة بأعمال تطوير رأس الحكمة.

صفقة الحكومة تساهم في القضاء السوق السوداء

وتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب عن فوائد الصفقة الاستثمارية بقوله إن سعر الدولار اليوم السيت 24-2-2024 سوف يتراجع إلى أدنى مستوياته خلال الفترة المقبلة بل من المتوقع أن يصل الدولار إلى السعر الرسمي وذلك بعد تدفق العملة الصعبة على البنك المركزي نتيجة تلك الصفقة الكبرى.

فؤائد صفقة الحكومة الكبرى

وأضاف «شعيب» في حديثه هناك فؤائد كثبرة على الاقتصاد المصري من تلك الصفقة الكبرى التي وقعتها الحكومة المصرية مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة وتطويرها، وهي شراكة ناجحة تساهم في توفير فرص العمل وتعمل على إنعاش الاقتصاد المصري بجانب القضاء على السوق السوداء اليوم السبت 24-2-2024 التي كانت تقوم على مضاربات وهمية لسعر الدولار.