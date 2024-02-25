بعد تراجعه بالسوق الموازية.. كم سجل سعر الدولار الآن في البنوك؟

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد كبير من البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، بالتزامن مع تراجع أسعاره في السوق الموازية، تستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لبنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقاً لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقاً لبنك الإسكندرية.

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنية للشراء، وسجل 30.95 جنية للبيع وفقاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.