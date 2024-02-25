رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعد تراجعه بالسوق الموازية.. كم سجل سعر الدولار الآن في البنوك؟

كتب:

سعيد رمضان
04:18 ص | الأحد 25 فبراير 2024
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد كبير من البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، بالتزامن مع تراجع أسعاره في السوق الموازية، تستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لبنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقاً لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقاً لبنك الإسكندرية.

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنية للشراء، وسجل 30.95 جنية للبيع وفقاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.

اقرأ المزيد:

سعر الدولار اليوم السبت 24-2-2024.. ارتباك وانهيار في السوق السوداء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-2-2024

عاجل.. تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق الموازية تزامنا مع قرارات الحكومة اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-2-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-2-2024

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
بقلم سعيد رمضان