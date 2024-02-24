«الصحة» تكشف موعد انتهاء «الدور المنتشر» بين المواطنين خلال الفترة الحالية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدور المنتشر حاليا بين المواطنين يعد طبيعيًا في مثل هذه التوقيتات من كل عام، وهو مزيج بين نزلات البرد والإنفلونزا والفيروس التنفسي المخلوي وفيروس كورونا أو أحد متحوراته، لافتا إلى أن حدة انتشار هذه الفيروسات التنفسية سيكون منتصف الشهر المقبل وعلى المواطنين ضرورة الالتزام التام خلال الفترة الحالية بالإجراءات الاحترازية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالدور المنتشر

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات خاصة «الوطن»، أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالدور المنتشر كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن هذه الفئات مناعتهم ضعيفة لذلك عليهم الحذر الشديد خلال فترة التقلبات الجوية.

لقاحات كورونا فعالة وآمنة

ودعا رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين غير الحاصلين على لقاح الإنفلونزا الموسمية ضرورة الحصول عليه، موضحا أنه ليس من الضروري الحصول عليه في توقيت معين ولكن يفضل خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اللقاحات تمت بمجموعة من التجارب السريرية، وجميع الأعراض الجانبية التي تم تسجيلها عادية وتمثلت في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات.