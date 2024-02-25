احذر شراء هذا النوع من الطماطم.. تسبب التسمم وتؤثر على الجهاز الهضمي

تعتبر الطماطم من أكثر الخضراوات الأساسية التي لا غنى عنها ضمن مكونات الطهي، والتي لا تستغنى عنها ربات المنزل خلال إعداد الطعام، ولكن ما لا تعرفه أنه يجب اتباع المعايير الصحيحة في شرائها حتى لا تكون ضارة على الصحة، كما أن هناك نوع يجب ألا تشتريه أبدًا.

نوع من الطماطم يحذر شرائه

تحذير من شراء هذا النوع من الطماطم التي يظهر ثمارها بلون غريب ويكون ملمسها غير متماسك ورائحتها نفاذة، وذلك يكون بسبب استخدام بذور محظور التعامل بها مع المحاصيل، وهي ضارة للغاية وغير صالحة للاستخدام، ووفقًا لمحمد السيد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإنه يحذر شراء الطماطم التي لم يكتمل نضجها أو تحتوي على البقع على قشرتها الخارجية.

«فساد الطماطم لأن فيها مضادات الأكسدة بيكون سريع، ولو كمان اشتريناها غير صالحة للطعام أو فيها أي علامة من العلامات اللي قولناها بيأثر على الصحة، وتؤثر على الجهاز الهضمي وممكن يسبب التسمم»، وفقًا لـ«عفيفي»، موضحًا لما تفعله الطماطم غير صالحة للطعام من تأثير على الصحة.

الطريقة الصحيحة لشراء الطماطم

يجب عند شراء الطماطم اتباع عدة معايير، ووفقًا لما أكده الشيف محمد شحاتة، الشيف ناقد الطعام، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، فإن هناك الكثير من النصائح عند شراء الطماطم، وعلى رأسها أن تكون ذات ملمس صلب: «حتى لو عاوزين طماطم للصلصة القشرة تكون قوية ومفيهاش بقع، واللون أحمر يكون موحد»، كما نصح بضرورة توفير مجموعة من العوامل، نستعرضها على النحو التالي:

- يكون لونها موحدا.

- تكون صلبة ومتينة.

- عند الضغط عليها لا يترك إصبعك أي شكل عليها.

- بذورها تكون باللون العادي غير أسود أو أخضر.

الطريقة الصحيحة لتخزين الطماطم

وحتى لا تفسد الطماطم عند التخزين، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي، فإن الطريقة الصحيحة كالتالي:

- شراء طماطم من النوع الجيد.

- تقشير حبات الطماطم.

- فرمها في الخلاط الكهربائي أو تقطيعها.

- وضع ملعقة من الملح.

- وضع الطماطم داخل أكياس.