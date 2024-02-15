الطماطم بـ6 جنيهات والأرز بـ32.. أسعار السلع في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام حركة البيع والشراء بسوق الجملة للخضراوت والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر، ومنافذ بيع التجزئة التي جرى افتتاحها منذ أيام داخل السوق، لتوفير الخضروات والفواكه التجزئة بسعر الجملة.

حملات لمراقبة حركة البيع والشراء بسوق الجملة

وجه محافظ الجيزة، رئيس سوق الجملة باستمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء بالسوق والمنافذ، والتأكد من توافر كل السلع بشكل دائم وبيعها للجمهور بالأسعار المعلنة دون أي زيادات من قبل التجار.

شدد المحافظ على عدم السماح بالمغالاة في الأسعار واستبدال البائعين غير الملتزمين بقوائم الأسعار داخل المنافذ السلعية، مؤكداً أن المحافظة توفر المواقع لعرض وبيع السلع دون تحميل البائع أي أعباء مالية لوضع نسب خصم في أسعار السلع التموينية والخضروات والفواكه المعروضة، لافتا إلى أنه جرى تخصيص رقمي 01008047086-01147821653 لتلقي شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزية للخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية بالسوق للتعامل الفوري حيالها.

أسعار الخضروات والسلع بالسوق

أشار تقرير الجهاز التنفيذي لسوق الجملة، إلى استقرار الأسعار اليوم، وجاء سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات، سعر كيلو البصل 15 جنيها، سعر كيلو الموز 13 جنيها، سعر كيلو البرتقال 8 جنيهات، سعر كيلو الخيار 13 جنيها، سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات، سعر كيلو الثوم 30 جنيها، سعر كيلو الجوافة 15 جنيها، سعر كيلو الأرز 32 جنيها، سعر عبوة الزيت 700 مل 75 جنيها.