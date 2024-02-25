تشغيل 7 تخصصات في العيادة المسائية بمستشفى بني سويف التخصصي

أعلن الدكتور أحمد صادق مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، عن تشغيل 7 تخصصات طبية في العيادات الخارجية بالمستشفى، في الفترة المسائية، تخفيفًا عن المرضى المترددين على المستشفى وبأجر رمزي، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

تشغيل 7 تخصصات في عيادات الفترة المسائية

وأشار مدير مستشفى بني سويف التخصصي خلال تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، إلى أن التخصصات الـ7 هي «جراحة المخ والأعصاب، الصدرية، الأطفال، روماتزم ومفاصل، علاج طبيعي، جلدية، أسنان».

مواعيد العيادات الخارجية بمستشفى بني سويف التخصصي

وأكد «صادق» أن العمل في عيادات الفترة المسائية يبدأ من الساعة 6 مساءً حتى 8 مساء، فيما عدا عيادة الأمراض الصدرية من 1 مساءً إلى 3 مساءً، بأجر اقتصادي مخفض تخفيفًا عن المرضى والحالات المترددة على المستشفى، على أن يقوم بالكشف استشاريون وأخصائيون في جميع التخصصات التي تعمل بالعيادات المسائية.

تعيين الدكتور أحمد صادق مديرا لبني سويف التخصصي

يشار إلى أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة في وزارة الصحة، قد قررت في وقت سابق، تعيين الدكتور أحمد صادق، مديرًا لمستشفى بني سويف التخصصي، خلفًا للدكتور تامر حامد، الذي جرى نقله لإدارة إحدى المستشفيات التابعة للأمانة في القاهرة.