إجراءات ما بعد قبول طلب التصالح في مخالفات البناء.. منها إصدار شهادة مطابقة

تستعد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الفترة المقبلة، إذ ذكرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء أنَّه بمجرد قبول طلب التصالح من قبل اللجنة الفنية تتخذ الجهة الإدارية عددًا من الإجراءات وهي كالتالي:

تحصيل مقابل التصالح

1- تحصيل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة ومراعاة نسبة التخفيض، وخصم ما سبق سداده في تنفيذ احكام قضائية تتعلق بالمخالفة محل التصالح إذ يقدم صاحب الطلب إفادة من النيابة.

2- إعداد مشروع قرار بقبول التصالح للاعتماد من الجهة المختصة.

3- تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ممهور بخاتم الجهة الإدارية.

4- إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.

5- من حق صاحب الشأن التقدم منفردا لجهات المرافق مع تقديم افادة قبول التصالح.

قرار تصالح مؤقت

6- إصدار قرار تصالح مؤقت في حالة السداد لقيمة التصالح على أقساط وبناء عليه، يجرى توصيل المرافق وإيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف الأحكام.

7- لا يصدر قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كل مبالغ قيمة التصالح وحصول الدولة على مستحقاتها.

8- تصدر إدارة التراخيص شهادة المطابقة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم مطابقة الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال الصادر بها قرار التصالح يجرى إخطار الجهة الإدارية لمطالبة صاحب الشأن بسداد فرق قيمة مقابل التصالح.

جدير بالذكر أنَّ «الوطن» حصلت على نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قبل إقرارها رسميًا، إذ أنَّه بمجرد تطبيقها سيرى فتح باب التصالح لتقنين مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون .