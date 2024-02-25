تحذير من علامة في البطاطس تنذر بتسمم من يتناولها.. 3 نصائح مهمة عند الشراء

البطاطس واحدة من الأطعمة التي تحرص ربات المنزل على توفيرها دومًا إذ يحبها جميع أفراد الأسرة، ولكن ما لا تعرفه أنه يجب اتباع المعايير الصحيحة في شرائها حتى لا تؤثر الصحة، وهناك تحذير من علامة في البطاطس تنذر بتسمم من يتناولها، ونوع يجب ألا تشتريه أبدًا، يجعل من الضروري التخلص منها وعدم تناولها.

احذر شراء هذا النوع من البطاطس

تحذير من شراء هذا النوع من البطاطس التي يظهر فيها العفن أو البقع بأشكالها من اللون البنفسجي أو البني أو الأخضر أو البراعم الخارجة منها بألوان مختلفة، إذ أنها تكون ضارة للغاية وغير صالحة للاستخدام، وفقًا لما أوضحه محمود الرشيدي، المهندس الزراعي، في حديثه لـ«الوطن»، فإن هذه النوعية من البطاطس تحتوي على العفن الحلقي الذي ينتج عنه كمية عالية من التأثيرات على الصحة قد تسبب التسمم، وذلك بسبب تأثيرات التربة أثناء الحصاد أو النقل: «بيكون بسبب تأثير رطوبة التربة الشديدة عليها».

وبسبب وجود علامة في البطاطس تنذر بتسمم من يتناولها، قد تؤثر على الصحة في الإصابة بعسر هضم والتأثير على الجهاز الهضمي، ووفقًا لما أوضحه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«الوطن»: «درنات أي خضار أو نابتة بيكون خطير جدًا، وتأثيره على الصحة بيكون أشد في البطاطس، لأنها تحتوي على مادة السولانين السامة بيكون تأثيرها خطير على الصحة».

الطريقة الصحيحة لشراء البطاطس

أنشأت الحكومة مركزًا خاصا لمكافحة العفن في البطاطس في منطقة الدقي بالجيزة، وللابتعاد عن علامة في البطاطس تنذر بتسمم من يتناولها، يجب عند شرائها الأخذ في الاعتبار التالي، وفقًا لما أتفق عليه «ناجي»، و«الرشيدي»:

- شراء البطاطس الصلبة.

- شراء البطاطس غير محتوية على بقعة رطبة.

- شراء البطاطس ذات الملمس الناعم.

- تجنب شراء البطاطس المنبتة بالبراعم التالفة.