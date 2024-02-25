«سلامة الغذاء»: البطاطس تتصدر قائمة صادرات مصر من الخضروات إلى الخارج

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثامن خلال عام 2024، وذلك عن الفترة من 17 إلى 23 فبراير الجاري، والذي تضمن عددا من الأنشطة المختلفة.

وذكر التقرير، أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 97 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدراج 3 مصانع بالقائمة المعتمدة للهيئة.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 75 زيارة، وتم تسجيل 6 منشآت بالهيئة، وأصدرت الإدارة 3369 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ1755 شركة مصدرة.

وبحسب التقرير، عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5655 رسالة، بنحو 255 ألف طن لـ1574 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 575 صنفا من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطس على رأس قائمة الخضراوات المُصدرة

وأوضح التقرير، أن البطاطس تصدرت الأسبوع الماضي قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 46 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 15 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 62 صنف بنحو 85 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 77 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 13 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنفا بنحو 94 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وإسبانيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1005 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 930 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 870 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1660 رسالة بنحو 350 ألف طن لـ 582 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 142 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، وأستراليا، وأندونيسيا وبلغاريا.

ميناء الإسكندرية في المركز الأول

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 494 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ318 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 220 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 65 منتجا و14 شركة، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 575 منتج جديد، وأصدرت 16 شهادة بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لـ 1558 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 1109 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 126 عينة منتجات الأغذية الخاصة.