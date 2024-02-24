دراسة لتنفيذ منافذ ثابتة ومتحركة لبيع البطاطس في المحافظات

أوضح المهندس محمد مصطفى رئيس جمعية منتجي البطاطس بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، أنه يتم في الوقت الحالي دراسة عمل منافذ بيع ثابتة ومتحركة للبطاطس في مختلف المحافظات، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشار إلى أنه يجري عرض الدراسة على مجلس الإدارة، وفي حال الموافقة يتم تنفيذها في أقرب وقت في العروة الصيفية في شهر 5 وقت الحصاد، إذ يتم توفير نحو 4 إلى 5 منافذ في مختلف المحافظات سواء متحركة أو ثابتة.

دراسة تنفيذ منافذ لبيع البطاطس

وأضاف، أنه بنسبة كبيرة، بعد أن يتم الموافقة على تنفيذ المنافذ يتم البدء بها في بعض المحافظات في المرحلة الأولى منها الدقهلية والغربية والإسكندرية والبحيرة.

وأوضح، أنه في حال تم تنفيذ المنافذ سيتم العمل على توفير سلعة البطاطس بأسعار مخفضة للمواطنين: «هتكون من الأرض للمستهلك وده هيوفر مبالغ كبيرة على المواطنين، يعني بدلا من انتظار وصولها للتاجر ومنها للوكالة ومنها للبائع ومنها للمستهلك هنوفر كل تلك الخطوات».

الهدف من تنفيذ منافذ مخفضة لبيع البطاطس

وأشار أنه يجري دراسة تنفيذ تلك الفكرة من أجل الوقوف بجانب المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وحرص الدولة على توفير كافة السلع للمواطنين بأقل الأسعار.

العروة الشتوية والصيفية لحصاد البطاطس

وأشار، إلى أنه يتم حصاد البطاطس خلال فترتين العروة الشتوية وهي التي تتم في الوقت الحالي بداية من آخر شهر يناير وتستمر على مدار شهر فبراير، والفترة الأخرى في العروة الصيفية والتي تبدأ من شهر 5 المقبل.