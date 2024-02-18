نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال النظافة والصيانة في عدد من الأحياء

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولات ميدانية في أحياء المنطقة الشمالية لمتابعة انتظام سير العمل، وتفقد مستوى النظافة ورفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين، لتوحيد جهود محافظة القاهرة على المظهر الحضاري والجمالى للشارع، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للارتقاء برفع مستوى الخدمات والمرافق، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات تحقيقا لخطة مصر للتنمية المستدامة.

رصف الشوارع

وشدد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة بصفة دورية على مدار اليوم، والصيانة المستمرة للمسطحات الخضراء ورفع كفاءة الشارع، كما تابع نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية في بعض شوارع حي الساحل، يرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة والتي تتضمن رصف الشوارع الرئيسية والفرعية، وتغيير وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك وإعادة تأهيل الطرق تنفيذا للخطة الاستثمارية.

خطة التنمية المستدامة

وأكد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة مراحل العمل، وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية تحقيقا لخطة التنمية المستدامة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القاهرة.