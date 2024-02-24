نائب محافظ القاهرة تكشف عن خطة تطوير الطريق الدائري في 2024

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الهوية البصرية على الطريق الدائري، مستمرة خلال العام الجاري، حيث تشمل توحيد لون الطلاء للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، وتركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار، والإنارات، وشاشات العرض، وتوزيعها بشكل مميز ومدروس وموحد، في المسافة بين اول طريق الأوتوستراد حتى النيل، بطول 12 كيلومترا من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي، و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي.

المساحات الخضراء

شددت في تقرير على أن المشروع يشمل اضافة المساحات الخضراء والمزروعات، وتوفير مصادر للري الدائم بها وإضافة اللوحات الجمالية والبانرات الداعمة لتطوير الهوية، بواسطة الشركات المنفذه للمشروع، وجار العمل على تذليل العقبات، من خلال الأحياء، وإزالة أي تعارضات أو مخلفات، لإنهاء المشروع على الوجه الأفضل طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأشارت إلى استمرار المتابعة واللقاءات مع الجهات القائمة على أعمال التطوير، من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي للطريق الدائري.