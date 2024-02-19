نائب محافظ القاهرة: منع عودة التعديات ومخالفات البناء مرة أخرى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم، لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات، حفاظًا على أملاك الدولة وأراضى جهات الولاية والتصدي للعشوائيات والبناء المخالف، طبقًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

إزالة التعديات

وشددت نائب المحافظ، على حرص الدولة التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات، وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.

ووجهت بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع، التي جرى إزالة المخالفات منها؛ لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على إزالة مختلف أشكال التعديات، مع عدم التهاون مع أي حالة تعديات، وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى وإزالة كافة المخالفات في المهد.

مواجهة المخالفات

وفى سياق متصل، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ عدة إزالات لمخالفات بناء وتعديات واقعة على الأراضي الزراعية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإزالة تعد بالمهد على أرض إصلاح زراعي.