شروط التقديم بوظائف شركة مياه المنيا.. رابط التسجيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، عن فتح باب التقديم لوظائفها المتاحة بنظام التعاقد وتشمل «فني ميكانيكا، فني كهرباء، فني معمل، حرفيين، سائقين، وعمال».

رابط التقديم لوظائف شركة المياه

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة مياه المنيا تفاصيل الإعلان رقم 1 بتاريخ 22 فبراير الجاري، حيث أعلنت الشركة عن حاجتها لشغل الوظائف المتاحة بنظام التعاقد، ويتم التقديم من خلال هذا الرابط من هنا، مع اختيار الفرع المراد التقديم عليه ثم اختيار الوظيفة المراد التقديم عليها والبيانات الأخرى المطلوبة.

الشروط العامة للتقدم لوظائف المياه

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

-أن يكون من أبناء محافظة المنيا ومراكزها.

-أن يكون العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي مطابق للمركز المتقدم إليه.

-أن لا يزيد سن المتقدم لكافة الوظائف عن 40 سنة.

-تقديم شهادة التأهيل المهني «للحرفيين».

-يفضل من لديه خبرة في مجال التخصص.

-تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية.

-أن يكون المؤهل من إحدى المدارس الحكومية.

-يقبل المتقدم العمل بنظام الورادي المتغيرة والعمل بأي موقع للشركة داخل المحافظة.

-اجتياز جميع الاختبارات التي تحددها الشركة.

-يتم التعاقد مع المستوفيين لشروط الإعلان والمجتازين للاختبارات على درجات وظيفية وفقاً للشروط شغل الوظيفة المدرجة ببطاقات الوصف الوظيفي.

مدة التقديم في وظائف شركة المياه

ونوهت شركة المياه، أنه يتم التقدم في وظيفة واحدة من الوظائف المعلن عنها، وسيتم استبعاد غير المطابقين لشروط الإعلان، ومدة التقديم 15 يوما من تاريخ الإعلان، وسيتم إعلان موعد ومكان الاختبارات للمتقدمين المستوفيين للشروط على الصفحة الرسمية للشركة فقط، لا يوجد أي مبالغ يتم تحصيلها خلال أي مرحلة من مراحل المسابقة.