«الثقافة» تختتم فعاليات الدورة 28 من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

يختتم قطاع صندوق التنمية الثقافية، فعاليات سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت في دورته الـ28 المقامة تحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك في حفل يقام 4 مارس المقبل.

12 فنانا في سيمبوزبوم أسوان الدولي 2024

ويشارك في ورشة السيمبوزيوم في دورته الحالية 12 من فناني النحت من أبرز المثّالين المصريين والأجانب، وهم الفنانون: ماجد ميخائيل، وزينب صبحي، وتريز أنطوان، وشروق هلال.

كما يشارك في السمبوزيوم من الأجانب؛ خوسيه كارلوس من إسبانيا، وفيكتور كوباكز من بولندا، وميخائيل سوبولييف من روسيا، شيان وسيهوا من الصين، ويشارك في الدورة 3 فنانات مصريات، هن منة عبد الرازق، وميرنا إسحاق، ونيفين خفاجي.

ويتابع الدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية، من خلال جولات تفقدية على مدار أيام الورش للاطلاع على لأعمال ورشة السمبوزيوم باسوان، حيث يأتي الفنان الأكرم المجدوب قوميسير عام السيمبوزيوم هذا العام، والدكتور أحمد موسى القومسير المساعد.

وحسب صندوق التنمية الثقافية، يهدف السمبوزيوم إلى إبراز دور مصر في إبداع النحت العالمي والذي تميزت به منذ القدم، وإحياء فن النحت المصري على الجرانيت والذي اختفى تدريجيا وتحول إلى حرفة معمارية، إلى جانب إعادة تشغيل محاجر أسوان كورش للنحت بعد توقفها بانتهاء الحضارة القديمة.