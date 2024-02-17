رئيس صندوق التنمية الثقافية يتفقد ورشة «سيمبوزيوم أسوان»

تفقد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، صباح اليوم السبت ورشة العمل بسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، حيث تعرف على سير العمل في الورشة الخاصة بالدورة 28 من السيمبوزيوم، والمقامة حاليا برعاية من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

موعد ختام سمبوزيوم أسوان

رافق «قانوش» في جولته بالسيمبوزيوم الفنان أكرم المجدوب قوميسير عام السيمبوزيوم لهذا العام، والفنان الدكتور أحمد موسى القومسير المساعد، تعرف خلالها رئيس الصندوق على رؤى الفنانين المشاركين، وطبيعة الأعمال النتحتية التي سيقدموها في حفل ختام الدورة 28 والمقرر إقامته يوم 4 مارس المقبل.

كما ناقش مع الفنان اكرم المجدوب ترتيبات الختام، والذي يقام بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ، وعدد من قيادات العمل الثقافي، وقيادات شعبية وتنفيذية من محافظة أسوان.يشارك في ورشة السيمبوزيوم بدورته الحالية 12 مثالًا من أمهر الفنانين المصريين والأجانب، وهم ماجد ميخائيل، وزينب صبحى، وتريز أنطوان، وشروق هلال.

ومن الاجانب يشارك خوسيه كارلوس من إسبانيا، وميخائيل سوبولييف من روسيا، شيان وسيهوا من الصين، وفيكتور كوباكز من بولندا.كما يشارك في ورشة العمل 3 فنانات مصريات، هن: منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، و نيفين خفاجى.