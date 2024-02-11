رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

صندوق التنمية الثقافية يحتفي باليوم العالمي للإذاعة في الأوبرا غدا

كتب:

إلهام الكردوسي
02:40 م | الأحد 11 فبراير 2024
الإذاعة المصرية

الإذاعة المصرية

قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش احتفالية «الإذاعة المصرية.. بين الميكروفون والبودكاست» في تمام السابعة مساء غد، بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا بالجزيرة.

تأتي الاحتفالية- والتي يشرف على تنظيمها المكتب الإعلامي للصندوق- في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، ويشارك بها الأستاذة الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان الأستاذة بأكاديمية الفنون، والإعلامية الدكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقاً، والإذاعية الكبيرة دلال الشاطر رئيس إذاعة الشرق الأوسط سابقاً، والإعلامي الكبير إمام عمر.

تأتي الاحتفالية في إطار التعريف بدور الإذاعة المصرية وتطورها ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي يواكب يوم 12 نوفمبر من كل عام.

اقرأ المزيد:

«التنمية الثقافية» ينظم ندوة «وثائق طه حسين.. الطالب بالجامعة المصرية» الأحد

شروط منحة «التنمية الثقافية» للخط العربي في مكتبة بنها العامة

«التنمية الثقافية» يشارك بـ750 إصدارا في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزيرة الثقافة: مصر اتخذت خطوات إشراك المجتمع المدني في خطط التنمية
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي