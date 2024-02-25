5 معلومات عن إنشاء مصر لمخيم نازحين في خان يونس.. إليك التفاصيل

إيمان بالقضية الفلسطينية وسعي وراء تقديم يد العون والتخفيف من معاناة أهل غزة، تواصل الدولة المصرية مساندتها عن طريق إقامة معسكر جديد للنازحين كمرحلة ثانية، بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى في ديسمبر الماضي، الذي يستوعب آلاف النازحين.

تفاصيل المرحلة الأولى من مخيم النازحين

وترجع بداية تلك الخطوة إلى نهاية ديسمبر 2023، حينما خرجت القيادة السياسية المصرية، موجهةً بإنشاء مخيم إغاثي الخاص بالنازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ لتوثق قناة «القاهرة الإخبارية» في مقطع فيديو بداية الاستعداد من جانب الهلال الأحمر المصري المكلف بمهمة الانتهاء من المخيم الذي يتكون من 300 خيمة تتسع لـ1500 شخص.

ووقتها قال محمد أبوالعطا، مدير الإمداد بالهلال الأحمر الفلسطيني، إنّهم عملوا خلال المرحلة الأولى المرتبطة بإقامة المخيم المصري للنازحين على قدمٍ وساق، مشيرًا إلى أنّ هناك مراحل أخرى ترتبط بإقامة ألف خيمة تستوعب نحو 5 آلاف لاجئ ونازح.

ويتم التعاون بين الهلال الأحمر المصري والفلسطنيي، حيث يقوم الأول بتمديد جميع التجهيزات للمخيم من غذاء وإيواء؛ إذ صنّفه عبدالعزيز أبوعيشة، مدير الأزمات بالهلال الأحمر الفلسطيني، بأن ما يتم إقامته وتجهيزه يعد أول مخيم منظم يستهدف إيواء النازحين، والذي يتم بناؤه بحسب المعايير الدولية حيث توفير كل الاحتياجات اللازمة للنازحين من خدمات المياه والغذاء والكهرباء.

المرحلة الثانية من المخيم

وبعد فترة وجيزة من العمل على المرحلة الأولى، أعلنت الدولة المصرية إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس يسع لنحو 4 آلاف شخص حيث يتكون من 400 خيمة مزودة بدورات المياه والكهرباء، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».

وأكدت مصادر، لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ إقامة المعسكر الخاص بالنازحين يليه الاستعداد لإنشاء مستشفى ميداني داخل مدينة رفح الفلسطينية، ومعسكر آخر يقع شمال دير البلح، إضافة إلى ذلك يتم تخصيص مركزي توزيع مساعدات برفح الفلسطينية.