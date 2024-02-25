«الإنتاج الحربي» تتعاون مع اليابان لإنتاج المياه من الهواء

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد تصنيع مشترك بين إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهي شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وشركة ميزوها اليابانية المحدودة، لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 1000 لتر يوميا مياه صالحة للشرب.

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان بمصر.

وأكد الوزير اهتمام الإنتاج الحربي بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها التابعة، وذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية، خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية، والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

وأوضح أن التعاقد يأتي للتعاون بين الجانبين لإنشاء وتشغيل خط لإنتاج جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي)، وذلك داخل أحد الورش التي جرى إعدادها لذلك بشركة حلوان للأجهزة المعدنية، وتسويق هذا المنتج داخل مصر والدول العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يأتي إنتاجه في ظل جهود حثيثة بُذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مرّ خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطوير ووصلت نسبة المكون المحلى به إلى أكثر من 70 %، حيث تم تصنيع عينة من الجهاز بمصنع 360 الحربي تحت إشراف الفريق الفني من شركة ميزوها اليابانية، وتم تجربة واختبار الجهاز في الأجواء المصرية المختلفة وأثبتت النتائج صلاحية العمل في الأجواء المصرية ومطابقة المياه المنتجة من الجهاز للمواصفات القياسية المصرية للشرب طبقا للنتائج التي صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي استعداد دائم للتعاون مع شركات القطاع الخاص (المصرية العالمية)، لإنتاج منتجات جديدة وتطوير المنتجات النمطية لشركاتها.

وأكد السفير الياباني أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في اليابان لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي، للتعرف على إمكانياتها وتحقيق مزيدا من النجاحات.

وأوضح كيشيهيرو نيوا، رئيس مجلس إدارة شركة ميزوها اليابانية المحدودة، أن شركته تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع أجهزة إنتاج المياه من الهواء الجوي، وتمتلك الشركة اليابانية خبرات تراكمية كبيرة في تلك الصناعة، كما تمتلك الشركة براءة اختراع في استخدام أيونات الفضة للتعقيم وتتميز أجهزة الشركة بتوفير الطاقة والاعتمادية والجودة العالية.

وأكد نيوا أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان الجانب الياباني بالإمكانيات التكنولوجية الهائلة، التي تمتلكها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.