وزير الإنتاج الحربي يؤكد عمق العلاقات «المصرية – السعودية»

عاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024 WDS، المقام بشمال العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كان وزير الدولة للإنتاج الحربي قد شارك بفعاليات افتتاح المعرض حيث أشاد بتنظيم المعرض وعمق العلاقات (المصرية-السعودية)، كما أشاد بما قام بالاطلاع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معربًا عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات.

وزار الوزير محمد صلاح خلال مشاركته في فعاليات المعرض، العديد من أجنحة الشركات والجهات المختلفة المشاركة وحرص خلال هذه الزيارات على استعراض الخبرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وقام بدعوة ممثلي تلك الجهات لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر عمقًا.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن معرض الدفاع العالمي يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع من خلال استعراض أحدث التطورات التقنية عالميًا عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية والجوية والفضاء والأمن، ويتيح إمكانية التواصل مع صناع القرار في مجال الدفاع من المملكة والعالم.

وأشار «بكر» إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي قام خلال مشاركته بالنسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي بلقاء كل من المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية والدكتور Haluk GÖRGÜN رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، كما التقى الوزير بثابت العباسي وزير الدفاع العراقي، والأمير محمد بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، واجتمع مع السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية.

وقام الوزير محمد صلاح ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024 بتفقد الجناح السعودي واجتمع مع ممثلي مجموعة النافع إضافةً إلى زيارة جناح كل من وزارة الدفاع السعودية والشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI والهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية والشركة الكيميائية السعودية القابضة ووزارة الداخلية السعودية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني كما قام الوزير بتفقد جناح شركة كليات التميز السعودية.

وتفقد الجناح الهندي حيث التقى ممثلي شركة ميونيشنز إنديا ليمتيد (MIL) ووكيلها السعودي، وتم المرور على الشركة المصرية ألتمات سليوشنز والتي تعمل في مجال الخدمات الهندسية، كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي جناح كوريا الجنوبية واجتمع مع ممثلي جناح شركات بونجسان، هانوا، KDI الكورية الجنوبية.

وزار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي جناح الشركة العمانية لإنتاج الذخيرة الصغيرة، وجناح شركة إيدج الإماراتية، ونورينكو الصينية، وتم لقاء ممثل شركة TBS البلغارية، وتم زيارة أجنحة عدد من الشركات التركية المشاركة بمعرض الدفاع العالمي 2024 والمتخصصة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة وكذا في مجال تصنيع الذخائر الصغيرة والكبسول ومنها شركة ريبكون التركية، بالإضافة إلى المرور على جناح شركات نورثروب جرومان، جنرال ديناميكس، RTX، رايثون الأمريكية.