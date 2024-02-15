وزير الإنتاج الحربي يجري زيارة مفاجئة لمصنع «270» في مواعيد حضور العاملين

أجرى المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة إلى شركة قها للصناعات الكيماوية «مصنع 270 الحربي»، استهلها بتوقيت حضور العاملين للشركة، وتفقد مخازن الخامات والمنتجات، كما تفقد خطوط الإنتاج بالشركة.

منتجات حربية

وذكرت وزارة الإنتاج الحربي في بيان صادر عنها قبل قليل بشأن زيارة الوزير للشركة، أنّها تضم ماكينات ومعدات حديثة وعمالة مدربة على أعلى مستوى لتصنيع عدد من المنتجات العسكرية التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل «البوادئ، مقذوفات الدخان، مولدات الدخان الملونة، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية».

وأضافت وزارة الإنتاج الحربي، أنّه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل «بطاريات السيارات، عدادات المياه، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة آرت فكس».

مشروعات بنية تحتية

وتساهم الشركة (مصنع 270 الحربي) في تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه وتبطين الترع، إلى جانب تنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما شاركت الشركة في إنتاج الدراجات لصالح مشروعيّ «دراجتك دخلك» و«دراجتك صحتك».

واستعرض المهندس وليد رسمي، رئيس «مصنع 270 الحربي»، مؤشرات الأداء في الشركة وتعاقداتها، ووجّه وزير الإنتاج الحربي، بالحرص على التكامل في مجالات التصنيع المختلفة سواء العسكرية أو المدنية مع مختلف الجهات المحلية والعالمية خاصة القطاع الخاص، والسعي إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مع العمل على نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل خطوط إنتاج الشركة.

وشدد الوزير خلال الجولة، على ضرورة الالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية، والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة في الشركة «مصنع 270 الحربي»، وتحقيق الاستفادة القصوى المُثلى منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية جديدة لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

والتقى الوزير عددا من العاملين، كما حرص على التعرف على أبرز مطالبهم مطمئنا على أحوالهم المعيشية.

وقال محمد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ الوزير أصدر توجيهات بوجوب المتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والهيكلي بالشركة.