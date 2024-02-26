جدول مبالغ التعويض الإضافية للمستحقين.. تقرير رسمي من «التأمينات»

كشفت «التأمينات الاجتماعية»، عن الجدول الخاص بالنسب التي تخص مبالغ التعويض الإضافية، بالنسبة للأشخاص المؤمن عليهم، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

نسب مبالغ التعويض الإضافية

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» النسب التي تخص مبالغ التعويض الإضافية للمستحقين، وفقًا للجدول الرسمي الذي تم بناء المبالغ عليه، وجاءت كالتالي:

- حتى سن 25 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 267%.

- 26 عامًا عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 260%.

- 27 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 253%.

- 28 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 247%.

- 29 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 240%.

- 30 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 233%.

- 31 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 227%.

- 32 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 220%.

- 33 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 213%.

- 34 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 207%.

- 35 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 200%.

- 36 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 193%.

- 37 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 187%.

- 38 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 180%.

- 39 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 173%.

- 40 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 167%.

- 41 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 160%.

- 42 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 153%.

- 43 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 147%.

- 44 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 140%.

- 45 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 133%.

- 46 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 127%.

- 47 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 120%.

- 48 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 113%.

- 49 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 107%.

- 50 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 100%.

- 51 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 93%.

- 52 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 87%.

- 53 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 80%.

- 54 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 73%.

- 55 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 67%.

- 56 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 60%.

- 57 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 53%.

- 58 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 47%.

- 59 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 40%.

- 60 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 33%.

- حتي سن 62 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 25%.

- أكثر من سن 62 عامًا تكون نسبة مبلغ التعويض الإضافي 20%.