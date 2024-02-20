حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الأشخاص المُستفيدين من الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي سيتم صرفها للمستفيدين من المعاش الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن في شهر مارس المُقبل.

هل يستفيد الأشخاص الذين خرجوا على المعاش بعد قرار الرئيس بالزيادة؟

ويجيب قانون التأمينات الاجتماعية عن إمكانية استفادة الأشخاص الذين خرجوا على المعاش في شهري يناير وفبراير الجاري لبلوغهم سن الشيخوخة أو سن التقاعد، من الزيادة المُقرر صرفها في شهر مارس المُقبل 2024.

الزيادة 15% كحد أقصى

ووفقًا للقانون يستفيد الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة أو سن التقاعد في شهري يناير وفبراير، من الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بواقع 15% كحد أقصى.

وخلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، أقر بتبكير موعد الصرف ليكون في شهر مارس بدلًا من شهر يوليو المُقبل، وذلك نظرًا للأحوال الاقتصادية الحالية.

ومن المُقرر أن يتم صرف الزيادة السنوية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية في شهر يوليو من كل عام، ولكن تم تبكير موعد الصرف ليكون في شهر مارس، وبذلك يستفيد أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في شهري يناير وفبراير من الزيادة المُقررة.