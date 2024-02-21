منح لدراسة البرمجة في جامعة قناة السويس.. التسجيل بدأ اليوم

أعلنت جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء بدء التسجيل في منح التدريب المُكثف في أحدث التخصصات التكنولوجية بمعهد ITI داخل الجامعة، لزيادة مهارات الطلاب حول أحدث النظم التكنولوجية.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن التقديم متاح لخريجي الجامعات المصرية من عام 2014 وحتى 2023، مشيرا إلى أنه أنه سيتم استقبال أوراق الطلاب بدء من 21 فبراير وحتى الأول من شهر مارس.

وأضاف «مندور» أن إعلان معهد تكنولوجيا المعلومات فرع قناة السويس عن فتح باب التسجيل لمنح التدريب المكثف في التخصصات التكنولوجية المتميزة لخريجي الجامعات المصرية من عام 2014 وحتى عام 2023، بمقر المعهد بجامعة قناة السويس تتضمن عدة تخصصات وهي:

1-Data Engineering

لمزيد من المعلومات حول التخصص ادخل على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1yNJtCgZMtDHtZDTnNood1HAJTZ8OXobs/view?usp=sharing

2-Front-End and Cross Platform Mobile Development

لمزيد من المعلومات حول التخصص ادخل على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1bSC-Km0HRxgFj3RmDMLYu-ynQ92Ol4Yg/view?usp=sharing

3-Full Stack Web Development Using .Net

لمزيد من المعلومات حول التخصص ادخل على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1A8Qs5zjg_l2V2Ok-BA3vYs3Hh-IDBAkO/view?usp=sharing

4-Mobile Applications Development for Android

لمزيد من المعلومات حول التخصص ادخل على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1djxPPyD_buVVVFJ_YDOgpx0BDOQ25w8_/view?usp=sharing