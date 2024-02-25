أعلنت مديرية التموين بمطروح توافر كرتونة رمضان 2024 بأرخص الأسعار في 5 محلات بتخفيضات تصل إلى 20%، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وتحتوي على الأرز والسكر والزيت والمكرونة والتمر وغيرها.

كرتونة رمضان 2024.. أرخص الأسعار في 5 محلات بمحافظة مطروح

كرتونة رمضان 2024 يتم طرحها بأرخص الأسعار في 5 محلات بمحافظة مطروح، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي تتعاون فيها المحلات التجارية ومديرية التموين، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

أماكن أرخص الأسعار في 5 محلات بمحافظة مطروح

وتتوفر كرتونة رمضان 2024 في 5 محلات بمحافظة مطروح في الأماكن التالية:

- هايبر ماركت كبير على كورنيش مدينة مرسى مطروح بالقرب من محافظة مطروح.

- محلان «نصف جملة» وسط مدينة مرسى مطروح أمام المدرسة الثانوية العسكرية.

- هايبر ماركت في شارع مدينة الضبعة الرئيسي.

- هايبر ماركت بشارع الإسكندرية وسط مدينة الحمام.

سعر كرتونة رمضان 2024 في محافظة مطروح

وقالت المهندسة هند محمود مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه تم التنسيق مع عدة محلات تجارية لبيع كرتونة رمضان 2024 بأرخص الأسعار، بتخفيضات تصل إلى 20%، بأسعار تبدأ من 150 جنيها للكرتونة، وذلك لمواجهة جشع التجار وتوفير السلع المختلفة بأقل من الأسواق للتيسير على المواطنين، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.