يبحث العديد من المواطنين عن أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة المنوفية، وذلك للاستفادة من العروض التي تقدمها معارض أهلا رمضان المشاركة في المبادرة، استعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة المنوفية

وكشف المحاسب أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين في المنوفية لـ «الوطن»، عن أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة المنوفية، مؤكدا أنها متوفرة داخل المعارض في جميع مراكز المحافظة، وتحتوي على السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن خلال الشهر الكريم ويزداد سعرها كلما ازدادت السلع الموجودة بها.

أسعار كرتونة رمضان

وقال أحمد صلاح وإسلام الدمرداش بائعين مشاركين في المبادرة بمركزي شبين الكوم وتلا، إن أسعار كرتونة رمضان في متناول الجميع، حيث يجري توفير الكرتونة بأسعار مخفضة وتحتوي على السلع الأساسية التي يطلبها المواطن.

كرتونة رمضان تحتوي على «2 كيلو أرز - كيلو سكر - كيلو مكرونة - علبة فول ربع كيلو- علبة جبنة نصف كيلو» بسعر 160 جنيها.

كرتونة أهلا رمضان تحتوي على «2 كيلو أرز - 2 كيلو مكرونة - علبة جبنة نصف كيلو - علبة فول ربع كيلو - جوز لانشون نصف كيلو» بسعر 190 جنيها.

كرتونة رمضان تحتوي على «2 كيلو أرز - كيلو سكر - ربع كيلو شاي - زجاحة زيت لتر - كيلو سمنة» بسعر 220 جنيها.

كرتونة أهلا رمضان تحتوي على «كيلو فراخ مجمدة - زجاجة زيت لتر - 2 كيلو أرز - كيلو سكر - علبة لبن كيلو - 2 كيلو بلح» بسعر 250 جنيها.