أسعار كرتونة رمضان 2024.. اعرف المحتويات وعروض السلاسل التجارية

أقل من شهر، وتبدأ أيام شهر رمضان الكريم، ويتسارع خلال تلك الأيام المسلمون لشراء كرتونة رمضان لتوزيعها على الأسر الفقيرة، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار كرتونة رمضان 2024 في بعض السلاسل الموجودة في مختلف المحافظات.

وسجلت أسعار كرتونة رمضان 2024 في بعض السلاسل، حسبما أعلنت على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، التالي:

أسعار كرتونة رمضان 2024 في أسواق العثيم

- سعر كرتونة رمضان 155 جنيها.

- المكونات.. أرز 900 جم - سكر 1 كيلو - زيت خليط 600 مل - 2 صلصة ظرف 35 جم - شاي 40 جم - ملح 225 جم - 2 مكرونة 300 جم - بلح 400 جرام.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في الراية ماركت

يوجد عديد من الكراتين مختلفة الأحجام والأسعار، ومنها كرتونة بسعر 175 جنيها.

- المكونات.. أرز 900 جم - 1 سكر كيلو - 2 مكرونة 275 جم - ملح 200 جم - 4 صلصة ظرف 35 جم - سمن 350 جم - فوق 250 جم - بلح 500 جم - شاي 40 جم.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في بنده مصر

- سعر كرتونة رمضان 200 جنيه.

- مكونات الكرتونة.. زيت خليط 600 مللي - 3 كيلو أرز - 3 مكرونة 300 جم - سكر 1 كيلو - صلصة 300 جم - شاي 40 جم - ملح 200 جرام.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في سبينس

- سعر كرتونة رمضان 200 جنيه.

- مكونات الكرتونة، بلح 400 جم - 2 كيس أرز 900 جم - ملح 200 جم - 2 مكرونة 350 جم - صلصة 280 جم - زيت للطبخ والقلي 680 مللي.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في كازيون

- سعر كرتونة رمضان، 190 جنيها.

- مكونات الكرتونة، أرز 900 جم - شاي ناعم 40 جم - كيلو سكر - صلصة 280 جم - زيت خليط 700 جم - 3 مكرونة 282 جم.