أسعار كرتونة رمضان 2024 في أسواق القليوبية.. تبدأ من 190 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يفصلنا عنه أيام معدودة، أعلنت عددا من الأسواق والمعارض أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024 بمحافظة القليوبية التي توفرها الجمعيات الأهلية، ومعارض السلع المخفضة وأهلا رمضان، بالإضافة لشنط رمضان التي تحتوي على سلع غذائية؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجات الأسر المختلفة.

تستعرض«الوطن» أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024 بالقليوبية التي توفرها المتاجر والمعارض مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ويتحدد سعر الكرتونة حسب محتوياتها، وكمية المواد الغذائية بها، حيث تتوافر أكثر من فئة للكرتونة وصولا للعائلية الكاملة التي تكفي طوال الشهر.

أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024 بالقليوبية

وأوضح الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن كرتونة وشنطة رمضان متوفرة، وتترواح هذا العام من 138 إلى 350 جنيها، بخلاف الكرتونة العائلية التي تكفي شهرا للعائلة.

مكونات كرتونة رمضان بالأسواق 2024 بالقليوبية

أضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مستلزمات شهر رمضان متوافرة، بالمحلات والسلاسل التجارية والمعارض المخفضة، ومعرض أهلا رمضان، والمحلات، مشيرا إلى أن أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024 بمحافظة القليوبية كالتالي:

- كرتونة رمضان بسعر 190 جنيها وتتكون

- 1 كيس أرز 900 جرام.

- 2 كيس مكرونة 280 جرام.

-زجاجة زيت خليط 700 مللي.

- عبوة شاي ناعم 40 جرام كيس سكر.

- صلصة طماطم 280 جرام.

كرتونة رمضان بسعر 300 جنيه

2 كيس أرز

2 كيس مكرونة

كيس ملح

كيس سكر

زجاجة زيت

نصف كيلو تمر

نصف كيلو عدس

علبه صلصة

كرتونة رمضان بسعر 350 جنيها

- كيلو سمنة

- زجاجة زيت لتر.

- كيلو أرز صافي.

- كيلو سكر صافي.

- كيلو بلح صافي.

- 2 كيس مكرونة.

- كيس ملح.

- كيس صلصة.

- ربع لوبيا أو فاصوليا.

- باكو شاي العروسة.

أضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه يتوافر كرتونة عائلية تكفي الأسرة 5 أفراد طوال الشهر وتتكون من التالي:

- 5 كيلو أرز.

- 8 أكياس مكرونة.

- 3 أكياس سكر

- عبوة سمن

- 3 زجاجات زيت

- 3 عبوات صلصة

-2 كيلو بلح

-كيلو فول تدميس

- 3 دجاجات مجمدة يتراوح وزن الواحدة بين كيلو وكيلو 300 جرام.

بجانب كميات من الزبيب والياميش والسوداني وتبدأ أسعارها من 1200 جنيه.