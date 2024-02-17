أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الإسكندرية.. تخفيضات تصل إلى 28%

طرحت محال السوبر ماركت الكبرى، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عددا كبيرا من كراتين رمضان 2024 في محافظة الإسكندرية، وتحتوي على سلع أساسية بأسعار مخفضة بسبة تصل إلى 28% مقارنة بسعر مثيلاتها في الأسواق.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية محتويات وأسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الإسكندرية.

أرخص سعر كرتونة رمضان 2024 في الإسكندرية

وتم طرح أرخص سعر كرتونة رمضان 2024 في الإسكندرية بمبلغ 155 جنيها، وتحتوي على سلع غذائية كالتالي:

- سكر أبيض

- أرز مصري 900 جرام

- ملح طعام 500 جرام

- زيت خليط 600 مللي

- سمنة 300 جرام

- 2 مكرونة 300 جرام

محتويات أكثر في كرتونة رمضان 2024 في محافظة الإسكندرية

كما تم طرح فئة تحوي محتويات اكبر في كرتونة رمضان 2024 في محافظة الإسكندرية بسعر 200 جنيه وتحتوي على التالي:

- بلح 400 جرام

- كيس أرز 900 جرام

- ملح طعام 200 جرام

- 2 مكرونة 350 جرام.

- سمن نباتي 350 جراما

- صلصة طماطم 280 جراما

- زيت للطبخ والقلي 680 مللي.