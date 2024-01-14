لماذا يفضل سكان محافظات الصعيد شراء الذهب عيار 21؟

الذهب مثله مثل الكثير من المنتجات التي تختلف عليها الأذواق، فكل شخص لديه تفضيلاته الخاصة به والتي يراها مناسبة له وقد لا تناسب غيره، لذلك عند صناعة الذهب يتم العمل على إنتاج العديد من لأشكال والأوزان التي قد تتناسب مع الكثير من المواطنين.

مع اختلاف الأذواق تظهر الثقافات والعادات كأحد أهم المؤثرات في الاتجاه نحو شراء عيار معين وشكل معين من الذهب لدى المواطنين، فمن المعروف اتجاه سكان محافظات الصعيد إلى شراء المشغولات الذهبية التي يتم تصنيعها من الذهب عيار 21، بينما يفضل سكان القاهرة ومناطق الوجه البحري المشغولات الذهبية عيار 18 والألماس والذهب الأبيض.

ألوان البشرة محدد أساسي لاختيار العيار

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، إن الأذواق تختلف من شخص لأخر فبالرغم من اتجاه أغلب سكان المدن ومحافظات الوجه القبلي والصعيد نحو شراء الذهب عيار 21 إلا أن هناك عدد من الفتيات تفضل شراء الذهب عيار 18 من نفس المدن، لذلك لا يمكن أن يتم تعميم ذلك.

وأضاف «المغربي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك سببا قد يبدو غريبا لتفضيل سكان محافظات الصعيد للذهب عيار 21 واتجاه سكان القاهرة والوجه البحري إلى المشغولات المصنوعة من عيار 18.

وأشار إلى أن هذا السبب هو اختلاف درجه لون البشرة، فأغلب فتيات الصعيد يليق بهم أكثر درجة اللون الخاصة بالمشغولات الذهبية المصنوعة من عيار 21، والذي يميل بشكل كبير للون الأصفر الواضح، وهو ما يتناسب مع لون بشرتهم.

بينما يفضل الفتيات في القاهرة ومحافظات الوجه البحري المشغولات الذهبية المصنوعة من الذهب عيار 18 لا يتناسب أكثر مع طبيعة بشرتهم، حيث يميل أكثر إلى اللون الأحمر وأقل في حدة اللون الأصفر عن عيار 21.