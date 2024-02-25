تقارير: 435 جنيها خسائر الذهب في سوق الصاغة خلال أسبوع

سجل سعر الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2041 دولار للأونصة، ليغلق عند المستوى 2035 دولار للأونصة مسجلا مكاسب بمقدار 22 دولار.

وقال تقرير لمؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن ارتفاع الذهب هذا الأسبوع هو الأول بعد أسبوعين من الخسائر، فقد سجل خلال الأسبوع السابق له أدنى مستوى له منذ قرابة 3 أشهر عند 1984 دولار للأونصة.

ارتفاعات الأسعار العالمية للذهب

وأغلق الذهب تداولات الأسبوع فوق المستوى 2030 دولار للأونصة، ليزيد من فرص الصعود ويستهدف المستوى 2050 ومن بعده المستوى 2065 دولار للأونصة، بشكل عام تبقى تداولات الذهب ضمن نطاق تذبذب بين 2000 – 2050 دولار للأونصة خلال معظم فترات التداول منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أن محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر خلال الأسبوع الماضي أظهر أن الجزء الأكبر من أعضاء البنك الفيدرالي كانوا قلقين بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا.

أسعار الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي

تراجع سعر الذهب المحلي بمقدار 435 جنيها للجرام عيار 21 في محلات الصاغة خلال الأسبوع تقريبا بنسبة انخفاض 12%، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3635 جنيه للجرام واختتم التداولات عند متوسط سعر 3200 جنيه للجرام.

تم الإعلان يوم الجمعة عن تفاصيل صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10 مليار دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليار دولار تنازل عن جزء من ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري.

والجزء الثاني بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإماراتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار.

مؤسسة جولدمان ساكس أشارت أن السيولة الدولارية من مشروع رأس الحكمة ستغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة.

وساهم ذلك في انهيار سعر صرف الدولار في السوق الموازي وهو الذي يستخدم في تسعير الذهب، وبالتالي انخفض سعر الذهب بهذا الشكل الحاد.