أسعار السمك اليوم للمستهلك في أسواق بورسعيد.. البوري بـ100 جنيه

شهدت أسعار السمك اليوم الأحد، استقرارا في أسواق بورسعيد، وسط إقبال من الزبائن على شراء الأنواع المختلفة التي تتميز بها المحافظة في فصل الشتاء، ومنها «الشبار والبوري وغطيان موسي» وغيرها من الأسماك الطازجة التي يحرص أهالي بورسعيد على تناولها.

أسعار السمك اليوم للمستهلك في أسواق بورسعيد

وقال محسن فؤاد، بائع أسماك بسوق العرب القديم، إنّ أسعار السمك اليوم للمستهلك في أسواق بورسعيد، شهدت استقرارا بجميع أنواعها بالتزامن مع الطقس المستقر، وتنوعت الأسعار حسب أماكن صيد الأسماك، سواء من المزارع السمكية أو القناة أو البحر المتوسط حيث تعتبر أسماك القناة هي الأعلى سعرا.

وتضمنت أسعار السمك اليوم للمستهلك في أسواق بورسعيد:

شبار أبيض 90 جنيها.

شبار أخضر «80، 100، 120» جنيها.

غطيان موسى 160 إلى 240 جنيها للكيلو.

لوت 200 جنيه.

بوري «100، 120، 140، 200» جنيه.

سيبيا 300 جنيه.

أطباق جمبري 150 جنيها.

أطباق سيبيا 5 و 6 قطع 300 جنيه.

كابوريا 200 جنيه.

خدمة طهي الأسماك

وقال محمد فؤاد، صاحب مطعم أسماك بحي الزهور، إنه توجد خدمة تنظيف وطهي الأسماك في أسواق السمك ببورسعيد بأسعار مناسبة، وذلك لتقديم خدمة متميزة للزائرين من مختلف المحافظات ضمن رحلات اليوم الواحد ببورسعيد.