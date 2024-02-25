الكشف الطبي على 119 مواطنا في قافلة مجانية ببني سويف

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 119 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطي، وقرية الحمام بمركز ناصر، بالتعاون مع المستشفى الجامعي في بني سويف.

الفحوصات والتحاليل مجانا

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان اليوم، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج لمن يحتاج.

خطط مسحية لتحديد الأسر الأولى بالرعاية

وقال إن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف، والمستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه.