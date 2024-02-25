صحفي إماراتي: نسبة مشاركة محمد صلاح في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كبيرة

قال عادل الحمادي، الصحفي الرياضي الإماراتي، إن مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي ستلفت أنظار العالم أجمع، خاصة متابعي الدوري الإنجليزي، كما ستحظى المباراة بأهمية كبيرة على المستوى العربي بسبب وجود الفرعون محمد صلاح مع ليفربول.

نهائي كأس الرابطة يحظى باهتمام الجماهير العربية

وأضاف «الحمادي»، في مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد جاد وبسنت أكرم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلا: «هذه المعطيات تجعل هذه المباراة مهمة جدا، خاصة للمصريين والعرب بشكل عام في ظل الأحداث الأخيرة التي حرمت صلاح من استكمال مشاركته في البطولة الأفريقية بسبب الإصابة وما أعقبها من لغط كبير»، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة قائد المنتخب المصري في المباراة ستكون كبيرة.

وتابع: «المباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى تشيلسي إلى الخروج من الوضع السيئ منذ بداية الموسم، كما يسعى يورجن كلوب إلى الفوز بالبطولة في الموسم الأخير مع فريقه الحالي لفريق ليفربول».