مفاجأة الموسم.. تحركات برشلونة قد تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

مع اقتراب موسم الانتقالات الصيفية كل عام، يصبح محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، حديث الساعة في الدوري الإنجليزي، خاصةً مع تبقي موسم واحد فقط في عقده، والإغراءات العديدة لضمه من جانب الأندية السعودية، وتحديدا اتحاد جدة، ورغبة الريدز إما في تجديد عقده، أو أكبر استفادة مادية حال رغبته في الرحيل.

احتمالية رحيل محمد صلاح، جعلت ليفربول يضع سيناريوهات من أجل تعويض الخسارة التي سيتركها رحيل الفرعون عن قلعة أنفيلد، وفي مقدمتها التعاقد مع صفقة «سوبر»، حيث ظهر اسم الفرنسي كيليان مبابي، كأحد المرشحين لارتداء قميص الريدز، وسط منافسة محتدمة من ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لضمه منذ الصيف الماضي.

هل يحسم برشلونة صفقة مبابي ويحدد مصير محمد صلاح؟

مفاجأة الموسم، كشفت عنها الصحف الإسبانية، خلال الساعات الماضية، ربما تقلب الموازين، وتُبعد مبابي عن صفوف ليفربول، ما يجعل النادي الإنجليزي يتراجع عن فكرة بيع صلاح، ووضع خطة للإبقاء عليه.

مبابي وزميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، ظهرا في مدينة برشلونة، في ظل فترة الراحة التي حصلا عليها من النادي الفرنسي، ما فتح معه باب التكهنات حول دخول البارسا في سباق ضم المهاجم الفرنسي.

ظهور مبابي في برشلونة يثير الجدل.. ما علاقة محمد صلاح؟

بحسب موقع «fcbarcelonanoticias»، فإن مبابي وحكيمي ظهرا داخل مطعم «بوتافومييرو»، وهو مكان يزوره جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الحالي.

وقال التقرير: «مبابي الذي بات خروجه من الفريق الباريسي في يونيو المقبل مؤكدا، بات الشك حول مستقبله في أعلى مستوياته، رغم وجود تنافس بين ريال مدريد وليفربول، وظهوره في برشلونة والتنبؤات حول مستقبله تغير مسارها».

وحال انتقال مبابي إلى برشلونة أو ريال مدريد، وتعثر محاولات ليفربول في ضمه، فإن ذلك سيحدد بشكل كبير مستقبل محمد صلاح، حيث سيكون أمام إدارة الريدز خيارا واحدا، وهو محاولة الإبقاء على الفرعون، حال عدم تمكنهم من استقطاب بديل سوبر.