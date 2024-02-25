تصرف مفاجئ من ليفربول يثير الجدل حول محمد صلاح.. هل يشارك في نهائي كأس الرابطة؟

رحلة لا نهائية من التحديات يخوضها ليفربول، في ظل الأزمات المتلاحقة التي ضربته منذ بداية الموسم؛ لغياب العناصر الأساسية في معظم المباريات المصيرية، وحضور الإصابات بشكل كبير، ما يواجهه في الوقت الحالي، مع وجود شكوك حول مشاركة محمد صلاح في المباراة النهائية من كأس كاراباو، المقررة أمام تشيلسي، خلال ساعات قليلة.. فهل يظهر الفرعون المصري؟

مصير محمد صلاح من لقاء تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

حتى تلك اللحظة يبدو أن محمد صلاح لن يكون ضمن نجوم مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في ظل عدم حسم مصيره من قبل المدرب، إلى جانب غيابه عن «البوستر» الرسمي والنهائي، الذي أعلنه ليفربول قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة المرتقبة أمام تشيلسي، رغم كونه أهم نجوم الريدز، وأحد قادة الفريق، مع وجود بعض العناصر الأخرى التي تصدرت «البانر» الخاص باللقاء.

يورجن كلوب مدرب ليفربول، كان في صدارة «البوستر» الرسمي للمباراة، بينما جاء أيضًا ماك أليستر نجم وسط الفريق، إلى جانب جوميز، إندو، فيرجيل فان دايك، جاكبو، لويس دياز، وعدد من النجوم الأخرى في غياب محمد صلاح، ما ينذر بعدم وجوده ضمن الخطط، بسبب تجدد الإصابة في العضلة الخلفية.

هل يشارك محمد صلاح أمام تشيلسي؟

مساعد يورجن كلوب، بيب ليندرز، لم يحسم مصير مشاركة محمد صلاح أمام تشيلسي، في المؤتمر الخاص بالمباراة، بالتأكيد على أنه حتى إذا كان متاحًا سيكون ذلك في نطاق ضيق، على أن يشارك في اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن استبعاده بشكل كامل من البانر الخاص بالمباراة، يثير الشكوك حول مشاركته من الأساس طوال الـ90 دقيقة.

يواجه لاعبان رئيسيان آخران شكوكًا حول المشاركة، إذ يملك المهاجم داروين نونيز ولاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي، وضعًا مشابهًا بسبب إصاباتهما قبل مباراة الأحد على ملعب ويمبلي، وقال ليندرز في مؤتمر صحفي: «لا يزال لدينا يومان من أجل تقييم حالتهما، وفي اللحظة الأخيرة سنتحقق مما إذا كان بإمكانهما التواجد هناك».