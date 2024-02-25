لعنة الإصابات تصيب ليفربول وتشيلسي.. مباراة صعبة في نهائي كأس الرابطة

عرض برنامج «صباح جديد»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد جاد وبسنت أكرم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «لعنة الإصابات تصيب ليفربول وتشيلسي في وضع سيء... مباراة صعبة في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية».

قمة ليفربول وتشيلسي

مباراة تكررت كثيرًا في السنوات الأخيرة، لكن الجماهير تنتظرها كأنّها دومًا المباراة الأولى، وهي قمة ليفربول وتشيلسي في إنجلترا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

والتقى الفريقان في 17 مباراة منذ سبتمبر 2018، منهم 2 مباراة نهائية حسمتا بركلات الترجيح لصالح ليفربول، ويدخل ليفربول هذه المواجهة بظروف صعبة، أبرزها لعنة الإصابات لأهم نجوم الفريق على رأسهم محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني المشكوك في مشاركته.

غيابات ليفربول وتشيلسي

ويغيب عن ليفربول أيضا داروين نونيز، إضافة إلى أرنولد وجوتا وأليسون بيكر من الحسابات تماما، أما تشيلسي، فإنّه يدخل مواجهة اليوم في وضع سيء هذا الموسم رغم تحسن النتائج مؤخرا، حيث يحتل المركز العاشر بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر.