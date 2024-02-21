تصرف مفاجئ من ليفربول يثير الجدل بشأن تجدد غياب محمد صلاح

لا يزال الغموض يرافق مصير مشاركة محمد صلاح في مباراة لوتون تاون، المقرر انطلاقها خلال ساعات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أنباء تجدد إصابته التي عانى منها على مدار 30 يومًا، قبل العودة للمشاركة في لقاء برينتفورد، في الجولة الأخيرة، ويصنع ويسجل في رباعية ساحقة لفريقه، عززت تصدرة لجدول ترتيب البريميرليج.

مصير مشاركة محمد صلاح أمام لوتون تاون

تصرف مفاجئ من ليفربول أثار الجدل حول مصير محمد صلاح من المشاركة في لقاء لوتون تاون، إذ غاب الملك المصري عن «البوستر» الرسمي للمباراة المنشورة عبر الصفحات الرسمية للريدز، رغم كونه أهم نجوم الفريق وأحد عناصره الأساسية، إلى جانب أنه صاحب لقب أفضل لاعب في المباراة الأخيرة، ما يجعل غيابه عن «بوستر» المباراة الرسمي، ينذر بغياب محتمل، رغم عدم تأكيد مدربه الألماني يورجن كلوب على ذلك.

ماذا قال كلوب عن إصابة صلاح؟

بحسب صحيفة «anfieldwatch»، لم يستبعد محمد صلاح أو داروين نونيز نهائيًا من المشاركات المقبلة، إلا أن يورجن كلوب كشف عن قلقه بشأن مهاجميه وسط سلسلة من إصابات أخرى ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، إذ يملك ليفربول ما يصل إلى 9 لاعبين من الفريق الأول غير قادرين على المشاركة في مباراة اليوم، بسبب تأكد عدم جاهزيتهم.

«الوضع ليس مرعبًا على الإطلاق»، هكذا قال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء المرتقب خلال ساعات، مؤكدا أن محمد صلاح عانى من بعض الآلام فقط، ويخضع للمتابعة يوما بيوم، بسبب مخاوف تتعلق بلياقته البدنية قبل فترة مهمة بالنسبة لليفربول.

وعاد صلاح من إصابة عضلية ليسجل ويصنع، في انتصار ليفربول برباعية لهدف، على برينتفورد، يوم السبت المنقضي، لكنه شارك بديلًا في الشوط الأول بعد استبدال ديوجو جوتا، وبعد المباراة، أشارت بعض التقارير، إلى أن الفرعون عانى من تفاقم الإصابة الأخيرة.

ويواجه الريدز أسبوعا حاسما، حيث يستضيف لوتون تاون على ملعب «أنفيلد» في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم، ثم يخوض نهائي كأس كاراباو ضد تشيلسي يوم الأحد.