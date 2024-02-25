شحن 33 ألف طن كلينكر إلى غينيا عبر مواني بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، استمرار شحن خام الكلينكر والجبس والصودا الكاوية وتفريغ رخام بمواني شرق وغرب بورسعيد.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، السفينة «BELHAVEN» الآتية من ميناء الإسكندرية لشحن 33 ألف طن من خام الكلينكر و28 ألفًا و500 طن جبس وتصديرها إلى غانا، حيث تعد الدول الأفريقية، المستورد الأول لمواد البناء عبر الميناء.

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة «MT PANDRMA» الآتية من تركيا لشحن 9 آلاف طن صودا كاوية إلى اليونان.

تفريغ 3465 طن رخام

وانتهى ميناء غرب بورسعيد من تفريغ السفينة «ZAMZAM»، بـ3465 طن رخام، لتغادر السفينة مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

تسهيل عمليات الشحن والتفريغ بالمواني

وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.