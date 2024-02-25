مواعيد وأماكن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالأقصر غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، قطع المياه غدا عن عدة مناطق تشمل الزينية قبلي والزينية بحري والصعايدة والمدامود الشرقي ونجع العمدة والحمادين ونجع الجالس.

مواعيد وأماكن انقطاع المياه بالأقصر

وأوضحت الشركة أن خدمات المياه ستكون غير متوفرة في المناطق السابقة، وكذلك مناطق العشي ونجع الدار، من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 5 مساء يوم الاثنين 26 فبراير، وذلك بسبب أعمال تطهير خزان مياه في محطة الصعايدة بمركز الزينية.

الشركة توفر مياه صالحة للشرب

كما نصحت الشركة بالتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجاني 125 في حالة الاستفسار أو الشكاوى، وستوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة.