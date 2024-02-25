أعلنت سكك حديد مصر، مواعيد وأسعار تذاكر قطارات التالجو 2024 خط القاهرة الإسكندرية والعكس، والتي يكثر التنقل بها في الوقت الراهن تزامنا مع عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني؛ إذ يعد ذلك القطار واحد من أبرز وسائل التنقل بين العاصمة الأولى والثانية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد وأسعار تذاكر قطارات التالجو 2024 خط القاهرة الإسكندرية والعكس وفقا لما اعتمدته الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

مواعيد قطار التالجو 2024 القاهرة الإسكندرية

وتشهد مواعيد قطار التالجو، تشغيل قطارات أرقام «2026 / 2023 / 2025 / 2027 / 2022/ 2024» كالتالي:

- 8 صباحا يصل 10 ونصف صباحا.

- 2 ظهرا يصل 4 ونصف المغرب.

- 7 مساء يصل 9 ونصف مساء.

مواعيد قطار التالجو 2024 الإسكندرية القاهرة

وتشهد مواعيد قطار التالجو الإسكندرية القاهرة تخصيص 3 مواعيد يوميا كالتالي:

- من 7 صباحا يصل 9.35 صباحا.

- من 2 ظهرا يصل 4 ونصف المغرب.

- من 6:50 مساء يصل 9:20 مساء.

- قطار 2022 يقوم الساعة 9 صباحا من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.

أسعار تذاكر قطار التالجو الإسكندرية القاهرة

وتشهد أسعار تذاكر قطار التالجو الإسكندرية القاهرة، توفير نوعي تذاكر بـ225 جنيها للدرجة الأولى و150 جنيها للدرجة الثانية.